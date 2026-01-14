İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Eyüpspor'un kupada konuğu Iğdır FK

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında yarın Iğdır FK ile karşılaşacak.

14 Ocak 2026 Çarşamba
Eyüpspor'un kupada konuğu Iğdır FK
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında ikas Eyüpspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Eflatun-sarılı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise ilk maçında Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takım, yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde ilk maçına çıkacak.

