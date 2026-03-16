Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla boy gösteren Kim Min-Jae sarı lacivertlilerdeki etkili performansıyla dikkat çekerek Napoli'ye, oradan da Bundesliga devi Bayern Münih'e imza atmıştı. Bavyera ekibinde üçüncü sezonunu yaşayan başarılı savunmacı kendisine ödenen 50 milyon euro bonservisin sahada karşılığını veremediği gerekçesiyle sık sık tartışıldı. Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih, Kim Min-Jae için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

KİM MİN-JAE İÇİN BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Daha önce Galatasaray'ın Kim Min-Jae ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Alman basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Haberde iki Türk devinin de yaz aylarında Bayern Münih'in kapısını çalacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın 25 milyon euro piyasa değeri bulunan Kim Min-Jae için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planladığı belirtildi.

İTALYA'DAN İLGİ VAR

Öte yandan İtalyan basını Kim Min-Jae ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Serie A temsilcisi Milan'ın da yaz transfer döneminde Güney Koreli stoperin transferi konusunda girişimde bulunma hazırlığında olduğu ifade edildi.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maçta 1370 dakika sahada kalan Kim Min-Jae 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla oynadı.