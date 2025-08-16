İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Ezeli rakibe hoş geldin Çağlar Söyüncü! Yılın sürpriz transferi

Çağlar Söyüncü için flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılması beklenen milli oyuncu, sonunda ezeli rakibin yolunu tutuyor. İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni kulübü…

16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:41
Ezeli rakibe hoş geldin Çağlar Söyüncü! Yılın sürpriz transferi
Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 8,5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer ettiği milli stoper, yeni kulübüne imzayı atıyor. Böylece Süper Lig'de büyük bir sürpriz gerçekleşiyor...

SICAK BAKIYOR

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakarken, ilk 11'de düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda top koşturmak istiyor.

Bir süre önce Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı öne sürülen Çağlar Söyüncü için bomba gibi bir gelişme daha yaşandı. Buna göre Fenerbahçe'nin ezeli rakibi, Çağlar için harekete geçti.

YILIN SÜRPRİZİ: ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre Çağlar Söyüncü'nün menajerler aracılığıyla bordo-mavililere önerildiği ve Karadeniz ekibinin de Çağlar için Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği ileri sürüldü.

Haberde, Arseniy Batagov'un yanına transfer daha yapmak isteyen Trabzonspor'un, Çağlar Söyüncü'yü kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla 56 karşılaşmada görev alan Çağlar Söyüncü, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısında bulundu.

