2023/2024 sezonunda Süper Lig'den umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta tek hedef Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. Siyah-beyazlılar bir yandan buna ulaşmak için çabalarken diğer yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın kontratları henüz uzatılmazken özellikle Salih'e ezeli rakibin talip olduğu ortaya çıktı.

Sezon bitmeden transferde önemli mesafe katetmeyi planlayan Trabzonspor'da, belirlenen yabancı oyuncularla ilgili ciddi bir hareketlilik söz konusu. Ancak kadrodaki yerli kalitesinin de mutlaka yükseltilmesi hedefleniyor.

Gelecek sezon yabancı kontenjanı 12'ye düşeceği için en az 5-6 yerli futbolcunun da direkt ilk 11 seviyesinde olması gerekiyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk oyunculardan biri; Salih Uçan... Beşiktaş ile sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübüyle henüz anlaşabilmiş değil.