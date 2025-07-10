Sofyan Amrabat 2024 yaz transfer döneminin son günlerinde uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olmuştu. Sarı lacivertliler bonservisine 12 milyon euro ödediği 28 yaşındaki futbolcu ile erken bir vedaya çok yakın.

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin planları arasında yer almadığı öğrenilen Sofyan Amrabat için yeni adresi ise İtalyan basını açıkladı.

SOFYAN AMRABAT İTALYA'YA DÖNÜYOR

Sofyan Amrabat 1 yıllık aradan sonra İtalya'ya geri dönüyor. Faslı yıldız kariyerine Serie A'da devam edecek.

İtalyan basınında yer alan haberde; Atalanta'nın Sofyan Amrabat transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

İki kulüp arasındaki pazarlığın olumlu ilerlediği ve Sofyan Amrabat transferinin yakın zamanda resmiyet kazanabileceği belirtildi.

Daha önce Serie A'da Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat, Atalanta'ya imza atması durumunda eski takımının ezeli rakibinde forma giyecek.

Haberde Atalanta'nın Sofyan Amrabat için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin 20 milyon talep ettiği Faslı orta saha için tarafların 17-18 milyon euro seviyelerinde anlaşması bekleniyor.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 43 MAÇ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta forma giyen Sofyan Amrabat 3244 dakika sahada kaldı. Amrabat takımına 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi