6 Eylül 2025 Cumartesi
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Ezeli rakipler Ademola Lookman için karşı karşıya! İstenilen bonservis belli oldu

Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman için Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray devrede. 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Atalanta'nın kiralama tekliflerini reddettiği ve 50 milyon euroluk bonservis talep ettiği belirtildi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 08:26
Ezeli rakipler Ademola Lookman için karşı karşıya! İstenilen bonservis belli oldu
ABONE OL

Süper Lig'de son 3 sezondur kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki ezeli rakibin Ademola Lookman için uzun süredir devrede olduğunu yazdı. Haberde, Atalanta'nın kiralama teklifl erini reddettiği ve oyuncusunu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi. Çizme ekibinin 50 milyon euroluk beklentisi ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zora soktu.

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Bundesliga devi Bayern Münih de Lookman için devreye girmişti fakat Atalanta ile anlaşma sağlayamamıştı. Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasıyla birlikte yıldız oyuncunun gidebileceği alternatifl er de azaldı. Lookman, şu anda Arabistan veya Türkiye'den bir takıma imza atabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncu için temaslarını sürdürecek ve bir fırsat transferine imza atmaya çalışacak. Atalanta'da takımla birlikte idmanlara çıkmayı reddeden Lookman'ın geleceği merak konusu oldu.

