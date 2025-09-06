Süper Lig'de son 3 sezondur kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki ezeli rakibin Ademola Lookman için uzun süredir devrede olduğunu yazdı. Haberde, Atalanta'nın kiralama teklifl erini reddettiği ve oyuncusunu bonservisiyle birlikte satmak istediği belirtildi. Çizme ekibinin 50 milyon euroluk beklentisi ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zora soktu.

27 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu takımda kalmak istemiyor. Bundesliga devi Bayern Münih de Lookman için devreye girmişti fakat Atalanta ile anlaşma sağlayamamıştı. Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasıyla birlikte yıldız oyuncunun gidebileceği alternatifl er de azaldı. Lookman, şu anda Arabistan veya Türkiye'den bir takıma imza atabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe, oyuncu için temaslarını sürdürecek ve bir fırsat transferine imza atmaya çalışacak. Atalanta'da takımla birlikte idmanlara çıkmayı reddeden Lookman'ın geleceği merak konusu oldu.