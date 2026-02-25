İSTANBUL 11°C / 4°C
  Ezeli rakipler eski Fenerbahçeli'nin peşinde: Yeniden gündeme geldi
Spor

Ezeli rakipler eski Fenerbahçeli'nin peşinde: Yeniden gündeme geldi

Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min Jae için nabız yokladığı öne sürüldü. Transfer iddiası kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte detaylar...

25 Şubat 2026 Çarşamba 18:21
Ezeli rakipler eski Fenerbahçeli'nin peşinde: Yeniden gündeme geldi
Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae için harekete geçti. Bir dönem Fenerbahçe'de iz bırakan Güney Koreli stoper yeniden Türkiye gündeminde.

HEDEFTE KIM MIN JAE VAR

İki ezeli rakip, Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min Jae ile ilgileniyor.

Alman basınından TZ'de yer alan habere göre, Galatasaray, Güney Koreli stoper ile daha önce aynı takımda forma giyen Victor Osimhen (Napoli) ve Sacha Boey'dan (Bayern Münih) Kim Min Jae ile ilgili bilgi aldı.

Suudi Arabistan ile de geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı geçen Kim Min Jae için daha önce de Chelsea ve Milan gibi takımlar gündeme gelmişti.

JAE'NİN DÜŞÜNCESİ

Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden ve Alman ekibinde mutlu olan 29 yaşındaki stoperin ise kariyerinde bir değişiklik düşünmediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

