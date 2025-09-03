İSTANBUL 31°C / 22°C
Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Ademola Lookman için dev rekabet

Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için düğmeye bastı. Takımla idmanla çıkmayan 27 yaşındaki futbolcu için transferde tek seçenek Türkiye. İşte detaylar...

3 Eylül 2025 Çarşamba 08:55
Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Ademola Lookman için dev rekabet
Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, Ademola Lookman takviyesi için de gaza bastı. Galatasaray'ın da listesinde olan Nijerya uyruklu İngiliz futbolcu, Atalanta'dan ayrılmaya çok yakın. 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde bir alternatif bulamadı ve Türk piyasasının hâlâ açık olmasıyla birlikte Fenerbahçe potansiyel bir seçenek olarak ortaya çıktı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın, idmanlara çıkmayı reddettiği öğrenildi. İtalyan basını, Lookman için tek seçeneğin Türkiye olduğunu yazdı. Başarılı oyuncu, Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor.

INTER'İ İSTİYORDU

Oyuncu, 45 milyon euro bonservis teklifi yapan Inter'e katılma isteğini sosyal medyada paylaştığı bir mektupla dile getirmişti. Ancak Atalanta CEO'su Luca Percassi, daha önce Lookman'la başka bir İtalyan kulübüne satılmaması yönünde anlaşma yapmıştı. Bu da Inter transferini fiilen engelledi ve oyuncuyu belirsiz bir durumda bıraktı. Atalanta, satın alma opsiyonlu kiralama yerine doğrudan satışta ısrar ediyor. Bu da olası bir transferi daha da karmaşık hale getiriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, yetenekli oyuncu için fırsat kolluyor.

