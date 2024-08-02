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Spor

Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Amrabat ve McTominay'da dev kapışma

Transfer sezonunun başlamasının ardından Sofyan Amrabat ve Scott McTominay için girişimlere başlayan Galatasaray'a rakip çıktı. Sarı kırmızılı ekibin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

Akşam2 Ağustos 2024 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Amrabat ve McTominay'da dev kapışma
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Orta sahaya takviye için geçen sezon devre arasından beri Sofyan Amrabat ve yaz transfer sezonunun başından beri de Scott McTominay ile ilgilenen Galatasaray'ın yoluna ezeli rakibi Fenerbahçe çıktı. Avrupa basını; geçen sezon Fred, Szymanski, Zaha ve Tete gibi isimlerde karşı karşıya gelen iki koca çınarın, Amrabat ve McTominay için de yarış halinde olduğunu yazdı.

İtalyan Corriere dello Sport'a göre Fred'i sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen orta saha Sofyan Amrabat'ı transfer alternatifleri arasına üst sıralardan ekledi. Öte yandan İngiliz basınında ise sarı lacivertlilerin orta sahası için bambaşka bir iddia ortaya atıldı. Ada basınından Telegraph Football'ın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'in transferi için karşı karşıya geldi. 27 yaşındaki deneyimli oyuncu için Premier Lig ekibi Fulham'ın da 20 milyon euroluk bir teklifle Manchester United'ın kapısını çaldığı belirtildi. Kariyerinde yalnızca 2017- 18'de altyapısından profesyonelliğe yükseldiği Manchester United'da oynayan McTominay'in güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

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