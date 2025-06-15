Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Ligi'n dev ekipleri, Milan'ın oyuncusu Davide Calabria için devreye girdi.

SÜPER LİG'İN İKİ DEVİ PEŞİNDE

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.