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Spor

Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Davide Calabria için kıyasıya yarış

Gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismi gündemine aldı. Ezeli rakipler, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan ile temasa geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Davide Calabria için kıyasıya yarış
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Ligi'n dev ekipleri, Milan'ın oyuncusu Davide Calabria için devreye girdi.

SÜPER LİG'İN İKİ DEVİ PEŞİNDE

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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