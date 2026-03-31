Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta göre iki ezeli rakip, İtalyan ekibi Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala için kapışıyor. Roma'nın sakatlıklar yüzünden istikrar yakalayamayan Arjantinli forvet arkasına yeni sözleşme teklif etmeyeceği vurgulandı.k gösteriliyor.

32 yaşındaki yıldız ile Arjantin ekibi Boca Juniors da ilgileniyor. Dybala'nın ilk seçeneğinin, ülkesine geri dönmek olduğu belirtildi. Başarılı oyuncunun, en az 8 milyon euro maaş talep ettiği de bildirildi. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Dybala, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretti. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olara