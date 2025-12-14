İSTANBUL 12°C / 6°C
  Ezeli rakipler karşı karşıya! Leo Pereira için dev kapışma
Spor

Ezeli rakipler karşı karşıya! Leo Pereira için dev kapışma

Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe aynı ismi radarına aldı. Ezeli rakipler, Flamengo kaptanı Leo Pereira için devrede. İşte detaylar..

14 Aralık 2025 Pazar 09:19
Ezeli rakipler karşı karşıya! Leo Pereira için dev kapışma
Devre arası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine aynı oyuncu girdi. Copa Libertadores'e damga vuran ve Flamengo'nun kaptanı Leo Pereira, ezeli rakipleri birbirine düşürdü. Brezilya medyasından Tupi; Sevilla, Valencia, Porto, Olympiakos, F.Bahçe ve G.Saray'ın takipte olduğunu bildirirken şu haberi geçti: "Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Pereira'yı istiyor fakat Flamengo kararlı bir duruş sergilemeye çalışıyor. 2025'te takım için kilit bir oyuncu olan Pereira, Libertadores'e damga vurdu.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Flamengo, oyuncusu için pazarlık yapmaya istekli değil. Futbolcuya ilgi her geçen gün giderek artıyor. Yüksek tecrübesi nedeniyle kulüpler onu devre arasında güvenli bir hamle olarak görüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Tam 60 maçta forma giydi ve düzenli oynadı. Serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Oyuncu Milli Takım'a yükselmek istiyor ve Güney Amerika'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız. Sevilla, Valencia gibi takımlar İspanya'da hedefsiz. F.Bahçe ve G.Saray'ın hem ulusal hem kıtasal hedefleri var."

