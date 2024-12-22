Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray için İngiltere'den çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

AYRILIK KARARI ALDI

TBR Football'da yer alan habere göre, Chelsea forması giyen Christopher Nkunku, istediği kadar forma şansı bulamamasının ardından devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.

KULÜP ARAYIŞLARI BAŞLADI

Nkunku'nun bu kararının ardından 27 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin yeni takım arayışlarına başladığı belirtildi.

PSG YİNE DEVREDE

PSG'nin daha önce Nkunku ile ilgilendiği hatırlatılırken, Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya ilgisinin devam ettiği aktarıldı. PSG'nin, Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'yi satabilirse Nkunku için yer açabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Nkunku'ya Almanya'dan ve İtalya'dan Napoli'nin de ilgisi olduğu kaydedildi. Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fransız futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü.

TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Chelsea'nin ise Nkunku için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve yıldız futbolcu için gelecek olası kiralama tekliflerinin ise satın alma opsiyonu içermesi gerektiği iddia edildi. Nkunku'nun forvet pozisyonunda yer alan Nicolas Jackson'un bir alternatifi olarak görülmediği ve bu nedenle kulübün Jackson'a alternatif olacak bir golcü arayışında olduğu vurgulandı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca da geçtiğimiz günlerde, "Nkunku'nun bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Onun en iyi pozisyonu 10 numara. Ocak ayında transfer için karar vereceğiz. Bazı oyuncular mutlu olmayabilir ve ayrılmak isteyebilir." demişti.

CHELSEA 60 MİLYON EURO ÖDEDİ

Chelsea'de bu sezon 24 maçta süre bulan Nkunku, 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

Chelsea, 27 yaşındaki futbolcuyu 2023'te 60 milyon euro bonservisle Leipzig'den kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Nkunku'nun kulübü Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.