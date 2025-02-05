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Spor

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! İspanyol sol bek Reguilón için dev rekabet

Transfer dönemi devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Süper Lig'in iki dev ismi Beşiktaş ve Galatasaray Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen İspanyol sol bek oyuncusu Reguilón'ı ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! İspanyol sol bek Reguilón için dev rekabet
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Ara transfer döneminde çalışmalar devam ediyor.

AS'ın haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Tottenham'ın sol beki Reguilón ile ilgileniyor.

Geçmişte Suudi Arabistan'a transfer olma fırsatı yakalayan ve birkaç gün önce Monaco'ya gitme şansı bulunan Reguilón, yaz aylarında kulübü Tottenham'a geri döndü.

Daha önce sırasıyla Atlético Madrid, Manchester United ve Brentford'a kiralanan oyuncu, özellikle Brentford'daki performansıyla dikkat çekti ve Spurs tarafından yeniden takıma katıldı.

TOTTENHAM'DA BELİRSİZLİK HAKİM

Ancak, Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham'daki belirsizlik ortamı, bazı oyuncuların devre arası transfer döneminde ayrılmasına yol açtı. Regulion'un da bu isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.

LEVY BIRAKMIYOR

Ancak en büyük engel, kulüp sahibi Daniel Levy'nin oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması.

Reguilón'un sözleşmesi haziran ayında sona erecek ve Tottenham, onu serbest bırakması halinde maaşının yarısını ödemekten kurtulacak. Buna rağmen, şu ana kadar Levy oyuncunun ayrılığına onay vermedi.

PERFORMANSI

Bu sezon başında Tottenham'a geri dönen İspanyol sel bek, 3'ü Premier Lig olmak üzere yalnızca 5 maçta forma şansı buldu ve 242 dakika süre aldı.

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