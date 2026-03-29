  • Ezeli rakiplerin radarında! Trabzonspor'un gözü Loren Moron'da
Ezeli rakiplerin radarında! Trabzonspor'un gözü Loren Moron'da

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Trabzonspor transfer için dümeni Yunanistan'a çevirdi. Bordo mavili ekip, Aris forması giyen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Loren Moron'u gündemine aldı. Ancak başarılı futbolcu Türkiye ve İspanya'dan 6 kulübün radarında bulunuyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ29 Mart 2026 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Santrfor arayışı kapsamında bordo-mavililerin rotayı Komşu'ya çevirdi.

Yunan basınına göre; Trabzonspor, Aris forması giyen Loren Moron'u gündemine aldı.

EZELİ RAKİPLERİN RADARINDA

32 yaşındaki forvet için Türkiye ve İspanya'dan toplam 6 kulübün devrede olduğu aktarıldı.

Trabzonspor'un dışında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

İspanya'dan ise Cadiz ve Las Palmas'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

ARIS KOLAY BIRAKMAYACAK

Moron'un piyasa değerinin 8 milyon euro seviyesinde olduğunun altı çizilirken, Aris cephesinin futbolcuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Yunan ekibinin olası bir satışta daha avantajlı bir ekonomik paket hedeflediği de vurgulandı.

BU SEZON PERFROMANSI

Bu sezon 30 maçta forma giyen Moron, 8 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi.

KARİYERİ

Loren Moron kariyerinde Las Palmas, Espanyol, Real Betis ve Aris formaları giydi.

