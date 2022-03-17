Ajansspor 17 Mart 2022 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:26

Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın yeni sözleşme konusunda anlaşırken kaleci Berke Özer'in bu isimler içinde olmaması dikkat çekti. Genç kaleci ile ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

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GALATASARAY BERKE ÖZER'İ İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek Berke Özer için Galatasaray devreye girdi. Sarı kırmızılar bonservis bedeli ödemeden genç kaleciyi takıma katmak için görüşme yaptı. Sarı kırmızılılar, kalede gelecek sezon kadro rotasyonunu kalede kaptan Fernando Muslera, Berke Özer ve U19 takımında oynayan Jankat Yılmaz ile oluşturmak istiyordu.

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BERKE ÖZER'İN HEDEFİ AVRUPA

Berke Özer ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sarı kırmızıların teklifini reddetti. Berke'nin kararında Fenerbahçe kalesini korurken özellikle sosyal medyadan aldığı yoğun eleştiriler etkili oldu. Sosyal medya hesaplarını kapatan genç kaleci, Türkiye'de oynamama kararı aldı.

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BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra ilk transferlerden olan Berke Özer Altınordu'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı lacivertlilere gelmişti. İlk iki yılında Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Bu sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alan Berke Özer, Altay Bayındır'ın sakatlanmasından sonra 14 Süper Lig , 3 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta sarı lacivertlilerin kalesini korudu. Bu karşılaşmalarda 20 kez ağlarında top gören 21 yaşındaki Berke Özer 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.