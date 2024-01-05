Fenerbahçe'de forma giydiği 2,5 sezonun ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Macar stoper Attila Szalai, Süper Lig'e geri dönüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Almanya'da forma şansı bulmakta da zorlanan 25 yaşındaki stoper ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

Stoper hattına ocak ayında kaliteli bir transfer yapmak isteyen Cimbom'un, Macar savunmacı için temaslara başladığı öne sürüldü. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Alman ekibine imza atan Szalai'nin ise Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.

25 yaşındaki stoperin bu nedenle sarı kırmızılılardan gelen teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

SEZON SONUNA DEK KİRALIK

Galatasaraylı kurmayların, takımda forma şansı bulmakta zorluk çeken Szalai'yi 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.

Hoffenheim'ın gelen bu öneriye sıcak baktığı ve 1.5-2 milyon Euro arasında bir kiralama bedeli talep ettiği bildirildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ



Attila Szalai bu sezon Hoffenheim'da 6 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Szalai'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.