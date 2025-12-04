İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Ezeli rakipten yılın transferi! Kim Min-Jae ''Geliyorum'' dedi

Kim Min-Jae için Bayern Münih'te yolun sonu gözüktü. Adı geçtiğimiz yaz eski takımı Fenerbahçe ile de gündeme gelen yıldız stoper Kim Min-Jae'nin merakla beklenen yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

4 Aralık 2025 Perşembe 17:16
Ezeli rakipten yılın transferi! Kim Min-Jae ''Geliyorum'' dedi
Alman devi Bayern Münih'te Kim Min-Jae için ayrılık vakti geldi. Adı geçtiğimiz yaz Fenerbahçe de dahil birçok takımla anılan Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae için ezeli rakip harekete geçti.

KIM MIN-JAE YERİNE GUEHI

aksam.com.tr'nin Almanya basınından aktardığı habere göre; Bayern Münih, Kim Min-Jae ile yolları ayırmayı planlıyor. Alman devi stopere Crystal Palace'ta forma giyen Marc Guehi'yi getirmeyi planlıyor.

EZELİ RAKİP İŞİ BİTİRİYOR

Habere göre; Kim Min-Jae'ye en büyük talip ise eski takımı Napoli'nin ezeli rakibi Inter. İtalyan devi ocakta bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Güney Koreli stoperi büyük oranda ikna eden Çizme ekibi, Bayern Münih ile de kısa sürede anlaşmayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kim Min-Jae, Bayern Münih'te bu sezon şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 627 dakika süre alan 29 yaşındaki Güney Koreli stoper, 1 asistle skora etki etti.

