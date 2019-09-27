23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6601
  • 6,1903
  • 271.82
  • 104685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ezeli rekabette 390. randevu

İki takım arasında 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.
 
Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
 
Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.
 
Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.
 
Ligde 125. sınav
 
Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.
 
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.
 
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.
 
Son 10 resmi maç
 
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.
 
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
 

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

Her evde bulunması gerekiyor! Peki maliyeti ne kadar?

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA