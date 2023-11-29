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Spor

Fenerbahçe, Nordsjaelland için Danimarka'ya ulaştı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, bugün yaptığı uçuşla Danimarka'ya ulaştı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Nordsjaelland için Danimarka'ya ulaştı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olacak Fenerbahçe, Danimarka'ya geldi.

Kopenhag Havalimanı'na inen sarı-lacivertlileri çok sayıda taraftar karşıladı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında havalimanından çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüse bindi.

Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, takım otobüsünün yanında galibiyet duası etti.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu TSİ 20.30'da Right to Dreams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. TSİ 21.00'de ise sarı-lacivertli takım, Nordsjaelland maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

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