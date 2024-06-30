F1 Avusturya GP'de kazanan George Russell!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde kazanan isim belli oldu.
Zorlu geçen Avusturya GP'yi Mercedes-AMG pilotu George Russell kazandı.
McLaren'den Piastri 2. sırayı alırken, podyumu Ferrari'den Sainz tamamladı.
Hamilton dördüncü olurken 10 saniye cezası olan Verstappen 5. sırada bitiş çizgisini gördü. Hulkenberg, Perez, Magnussen, Ricciardo ve Gasly ilk 10 sırayı tamamladı.
Max Verstappen ve Lando Norris'in mücadelesinde 64. turda iki araç birbirine girdi. Verstappen'in tekerleği patlarken, Lando Norris yarışa devam edemedi.