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Spor

F1 efsanesi Ayrton Senna unutulmadı

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan ve 1994'te San Marino Grand Prix'sinde bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Brezilyalı Ayrton Senna, ölümünün 26. yıl dönümünde de unutulmadı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 15:41 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 15:41
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Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Efsanesi sonsuza dek yaşayacak. Bugün Ayrton Senna'yı hatırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Senna'nın pilotluğunu yaptığı Williams takımı ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan zamansızca ayrılışından 26 sene sonra, harika Ayrton Senna'yı hatırlıyoruz." paylaşımında bulundu.

Honda, McLaren ve Ferrari gibi Formula 1 takımları da 34 yaşında hayatını kaybeden Senna'yı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla andı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Senna, 1 Mayıs 1994'te San Marino Grand Prix'sinde düzenlenen yarışta ilk sıradayken beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti.

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