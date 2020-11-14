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Spor

F1 İstanbul Grand Prix'si öncesi son antrenman

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın İstanbul'da koşulacak. Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.

IHA14 Kasım 2020 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:06
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9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity İstanbul Park’ın asfaltına çıktı. Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bugün saat 15.00’te bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele edecek. Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’te program şu şekilde:

Bugün

15.00-16.00 sıralama turları

15 Kasım Pazar

13.10 Yarış

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