İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Eylül 2020 Pazar / 18 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • F1 İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ilk kez birinci oldu
Spor

F1 İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ilk kez birinci oldu

F1 İtalya Grand Prix'sinde bir ilk yaşandı. Yarışa 10. sıradan başlayan Pierre Gasly bitiş çizgisini ilk sırada geçerek kariyerindeki ilk birinciliğine ulaştı. Pilotlar klasmanında ise Lewis Hamilton liderliğini korudu.

06 Eylül 2020 Pazar 19:47 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 19:47
ABONE OL

Sezonun 8. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

McLaren'in İspanyol sürücüsü Carlos Sainz liderin 0,415 saniye gerisinde ikinci, Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll ise 3,358 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton pit yolu açılmadan pite girdiği için 10 saniye dur/kalk cezası alırken, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 9. yarışı yine İtalya'da, 13 Eylül'de yapılacak.

İtalya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar klasmanı şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.