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Spor

F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sezonun dördüncü yarışına Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
F1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
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Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.28.197'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk 4 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün 0.066 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ikinci, İngiliz Lando Norris (McLaren) ise liderin 0.292 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

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