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Spor

F1 Japonya'da ilk sıra Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
F1 Japonya'da ilk sıra Max Verstappen'in
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Verstappen, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 29.304 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.010 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.057 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) üçüncülüğü elde etti.

53 turluk yarış, yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti elde etti.

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