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Spor

F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monako Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in oldu
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monako Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

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