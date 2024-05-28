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  • F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşanan zulme tepki! ''Yeter artık, buna bir son verilmeli''
Spor

F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşanan zulme tepki! ''Yeter artık, buna bir son verilmeli''

Formula 1'de dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hamilton, paylaşımında, 'Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli.' ifadelerini kullandı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 22:42 - Güncelleme:
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşanan zulme tepki! ''Yeter artık, buna bir son verilmeli''
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Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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