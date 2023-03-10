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Spor

F1 şampiyonu Jenson Button, NASCAR'da yarışacağını açıkladı

2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, (NASCAR) Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda yarışacağını açıkladı.

AA10 Mart 2023 Cuma 16:40 - Güncelleme:
F1 şampiyonu Jenson Button, NASCAR'da yarışacağını açıkladı
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Formula 1 şampiyonu Büyük Britanyalı Jenson Button, Jenson Button(NASCAR) Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda mücadele edeceğini açıkladı.

F1'de bir şampiyonluk ile 15 yarış birinciliği kazanan ve 2016 sezonu bitiminde kariyerini noktalayan 43 yaşındaki pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon 3 NASCAR yarışına katılacağını duyurdu.

Teksas'ın ev sahipliğinde 26 Mart'ta yapılacak etaba katılacak Button, ayrıca 2 Temmuz'da Chicago ve 13 Ağustos'ta Indianapolis yarışlarında yer alacak.

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