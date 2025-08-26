İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

F1'in yeni takımı Cadillac pilotlarını açıkladı

Formula 1'in yeni takımı Cadillac, Sergio Perez ve Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2025 Salı 15:09
F1'in yeni takımı Cadillac pilotlarını açıkladı
Formula 1'e 2026 yılından itibaren dahil olacak Cadillac takımı, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

2026'da Formula 1'e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı. 14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

