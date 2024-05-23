FA Cup finalinde ''Manchester derbisi'' Tivibu Spor'da yayımlanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Avrupa liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor.



Lig kupasının yanına FA Cup'ı da eklemek isteyen Manchester City ile Manchester United'ın karşılaşacağı FA Cup finali, 25 Mayıs Cumartesi 17:00'de Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk mücadelesini son hafta aldığı 3 puan ile başarıyla tamamlayan Manchester City, sezon boyu inişli çıkışlı performans sergileyen şehrin kırmızı tarafı Manchester United ile FA Cup finalinde karşılaşıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri Manchester City ile Erik ten Hag'ın öğrencileri Manchester United'ın FA Cup final mücadelesi 25 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek.



Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak mücadelede ilk düdük 17:00'de çalacak.