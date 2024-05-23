İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2159
  • EURO
    35,0501
  • ALTIN
    2444.08
  • BIST100
    10922.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FA Cup finalinde ''Manchester derbisi'' Tivibu Spor'da yayımlanacak
Spor

FA Cup finalinde ''Manchester derbisi'' Tivibu Spor'da yayımlanacak

Manchester City-Manchester United FA Cup final mücadelesi 25 Mayıs Cumartesi 17:00'de Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
FA Cup finalinde ''Manchester derbisi'' Tivibu Spor'da yayımlanacak
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Avrupa liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor.

Lig kupasının yanına FA Cup'ı da eklemek isteyen Manchester City ile Manchester United'ın karşılaşacağı FA Cup finali, 25 Mayıs Cumartesi 17:00'de Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk mücadelesini son hafta aldığı 3 puan ile başarıyla tamamlayan Manchester City, sezon boyu inişli çıkışlı performans sergileyen şehrin kırmızı tarafı Manchester United ile FA Cup finalinde karşılaşıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri Manchester City ile Erik ten Hag'ın öğrencileri Manchester United'ın FA Cup final mücadelesi 25 Mayıs Cumartesi gerçekleşecek.

Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak mücadelede ilk düdük 17:00'de çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.