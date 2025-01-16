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  • FA Cup maçında kalesinde devleşmişti! Andre Onana'dan Altay Bayındır'a övgü dolu sözler
Spor

FA Cup maçında kalesinde devleşmişti! Andre Onana'dan Altay Bayındır'a övgü dolu sözler

FA Cup 3. Tur maçında Manchester United Arsenal ile karşı karşıya geldi. Maça milli file bekçisi Altay Bayındır'ın kurtarışları damgasını vurdu ve maçın oyuncusu seçildi. Takım kaptanı Bruno Fernandes ve teknik direktör Ruben Amorim'den sonra genç yıldız son olarak takımın as kalecisi Andre Onana'dan da övgü aldı. İşte detaylar...

Akşam16 Ocak 2025 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
FA Cup maçında kalesinde devleşmişti! Andre Onana'dan Altay Bayındır'a övgü dolu sözler
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FA Cup 3. Tur maçında Manchester United, deplasmanda Arsenal'i seri penaltılar sonucu mağlup ederek tur atladı. Maça ilk 11'de başlayan ve çıkardığı penaltılar ile yaptığı kurtarışlarla United'a turu getiren isim olan Altay Bayındır, maçtan sonra takım arkadaşlarına kutlama yemeği verdi.

Burada konuşan kırmızı şeytanların as kaleci Andre Onana, Altay Bayındır'a övgüler dizdi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

İngiliz medyasında çıkan haberde Onana, Altay Bayındır'a olan hayranlığını dile getirdi. Kamerunlu eldiven, "Altay harika bir iş çıkardı, hepimiz onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Altay Bayındır'ın azimle sürekli çalıştığını belirten Onana, "1,5 yıldır burada ve her gün çok çalışıyor, şimdi de ödülünü aldı, bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİZİ DAHA ÇOK DAVET EDER"

Onana sözlerine şöyle devam etti: Maçtan sonra bizi restorana davet etti. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Umarım bizi daha çok davet eder. Böyle olursa bu da daha çok oynayacak demektir" şeklinde konuştu.

Manchester United'ın, bugün Premier Lig'de Southampton ile oynayacağı maçta Altay Bayındır'ın, ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı da şimdilik merak konusu.

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