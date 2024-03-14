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Spor

FA Cup'ta çeyrek final maçları Tivibu Spor'da

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'da, İngiltere Emirates FA Cup çeyrek final turunda Liverpool, Manchester City, Manchester United gibi takımların da yer aldığı maçlar sahne alacak.

IHA14 Mart 2024 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
FA Cup'ta çeyrek final maçları Tivibu Spor'da
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, İngiltere'nin en büyük ve en eski kupalarından FA Cup'ta çeyrek final mücadelelerini ekranlara taşıyacak. Manchester United ile eşleşen Liverpool ve Newcastle United ile karşılaşacak olan Manchester City ligdeki yarışlarının yanına FA Cup yarışını da ekleyerek sezon sonu kupayı müzesine götürmek istiyor. 16-17 Mart tarihlerinde oynanacak FA Cup çeyrek final mücadeleleri Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek.

CİTY, UNİTED, LİVERPOOL VE DAHA FAZLASI TİVİBU'DA

FA Cup'ta önceki turlarda rakiplerini kolay geçerek çeyrek finale ismini yazdıran Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi takımlar çeyrek final eşleşmelerinde karşılaşıyor. 16 Mart Cumartesi günü saat 15.15'te Wolverhampton, Championship ekibi Coventry City ile karşılaşırken, 20.30 seansında kupanın favorilerinden Manchester City, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Beklentilerin altında bir sezon geçiren Chelsea, 17 Mart Pazar günü saat 15.45'te Championship lideri Leicester City ile oynayacakken, sezonun formda bir diğer ekibi Liverpool, 18.30'da Old Trafford'da Manchester United'a rakip olacak.

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