Spor

FA Cup'ta sürpriz! Brighton, Manchester United'ı eledi

Brighton, FA Cup'ta deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

AA11 Ocak 2026 Pazar 22:03 - Güncelleme:
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Brighton Hove Albion, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti.

İkinci yarıya hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.

Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı.

