FA Cup'ta Wolverhampton, penaltılarda elendi

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Evanilson'dan geldi ve Bournemouth 1-0 öne geçti. Wolverhampton'a beraberliği getiren golü ise 60.dakikada Matheus Cunha kaydetti. Cunha'nın uzaktan attığı gol dikkat çekti.

90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 120'yi gösterirken, Wolverhampton'ın şık golünü atan Matheus Cunha, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

WOLVERHAMPTON, PENALTILARDA ELENDİ

Wolverhampton, seri penaltı atışlarında rakibi Bournemouth'a 5-4 mağlup oldu ve kupadan elendi. Bournemouth ise adını bir üst tura yazdıran takım oldu.