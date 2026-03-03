Fabian Hürzeler'den oyun süresi tepkisi

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Arsenal'in duran toplarda fazla vakit harcamasıyla başlayan konunun ardından futbolda net oyun süresi için kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

33 yaşındaki genç teknik adam, "Bana göre asıl mesele; korner, taç atışı veya serbest vuruşlarda ne kadar zaman harcanabileceğine dair net bir kural belirlemek. Fark edilmediğini sanmıyorum ama Arsenal köşe vuruşu kazandığında ve önde olduğunda, bazen sadece vuruşu yapmak için bir dakikada fazla zaman harcıyor. Bu nedenle net oyun süresi 65 değil, 50 dakikada olduğu için net kurallar getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Net oyun süresi tüm maçlarda aynı değilse, bu durum oyunu önemli ölçüde değiştiriyor. Bunu analiz ettik ve aradaki fark gerçekten çok büyük." dedi.

Sözlerine devam eden Hürzeler, "Stadyuma gelip maçlarımızı izlemek için çok para ödeyen her taraftarın aynı miktarda gerçek oyun süresi görmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok para ödüyorlar. Onlar bir futbol şovu görmek istiyorlar. 50 dakika topun oyunda kaldığı ve ardından 40 dakika hiçbir şeyin yapılmadığı bir maç değil." ifadelerini kullandı.