İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9812
  • EURO
    50,9794
  • ALTIN
    7135.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabian Hürzeler'den oyun süresi tepkisi
Spor

Fabian Hürzeler'den oyun süresi tepkisi

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, çarşamba günü Arsenal ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 17:32 - Güncelleme:
Fabian Hürzeler'den oyun süresi tepkisi
ABONE OL

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Arsenal'in duran toplarda fazla vakit harcamasıyla başlayan konunun ardından futbolda net oyun süresi için kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

33 yaşındaki genç teknik adam, "Bana göre asıl mesele; korner, taç atışı veya serbest vuruşlarda ne kadar zaman harcanabileceğine dair net bir kural belirlemek. Fark edilmediğini sanmıyorum ama Arsenal köşe vuruşu kazandığında ve önde olduğunda, bazen sadece vuruşu yapmak için bir dakikada fazla zaman harcıyor. Bu nedenle net oyun süresi 65 değil, 50 dakikada olduğu için net kurallar getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Net oyun süresi tüm maçlarda aynı değilse, bu durum oyunu önemli ölçüde değiştiriyor. Bunu analiz ettik ve aradaki fark gerçekten çok büyük." dedi.

Sözlerine devam eden Hürzeler, "Stadyuma gelip maçlarımızı izlemek için çok para ödeyen her taraftarın aynı miktarda gerçek oyun süresi görmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok para ödüyorlar. Onlar bir futbol şovu görmek istiyorlar. 50 dakika topun oyunda kaldığı ve ardından 40 dakika hiçbir şeyin yapılmadığı bir maç değil." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.