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Spor

Fabian Ruiz: Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in İspanyol orta sahası Fabian Ruiz, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduklarını söyledi.

Haber Merkezi19 Mart 2025 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Fabian Ruiz: Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyiz
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Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Marca'ya açıklamalarda bulundu.

İspanyol orta saha oyuncusu, "PSG, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadık, bu yıl da Liverpool'u eleyip çeyrek finale yükseldik. Bu yolda ilerlemeye devam etmeli ve en iyiler arasında olduğumuzu göstermeliyiz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ruiz, "Geçen yıldan bu yana çok iyi maçlar oynuyoruz. Bu sezon teknik direktörümüzün istediklerine tamamen uyum sağladık. Takımda radikal bir değişiklik oldu ama iyi durumdayız, iyi bir mentaliteye sahibiz. Hedefimiz başarılı bir yıl geçirmek ve bu şeklinde devam etmek." sözlerini sarf etti.

PSG'de bu sezon 41 maçta süre bulan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

  • Fabian Ruiz
  • Paris Saint-Germain
  • Ligue 1

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