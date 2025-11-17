İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3206
  • EURO
    49,1179
  • ALTIN
    5529.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabian Ruiz: Çok zor bir maç olacağını biliyoruz
Spor

Fabian Ruiz: Çok zor bir maç olacağını biliyoruz

İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, Türkiye ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

IHA17 Kasım 2025 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Fabian Ruiz: Çok zor bir maç olacağını biliyoruz
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya yarın saat TSİ 22.45'te evinde A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımını biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.

Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak müsabakadan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Ruiz, "Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası'na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis'in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.

  • Fabian Ruiz
  • ispanya
  • a milli futbol takımı

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.