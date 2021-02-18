Fabio Borini: Fenerbahçe maçından sonra mesajlar yağdı

18 Şubat 2021 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:27

Kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini, İtalya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Fabio Borini'nin sözleri;

Hakan Çalhanoğlu'nun gelişimi beni şaşırtmadı. Onda yeteneğin olduğu belliydi. Ancak çok hassas bir yapısı var, dışarıdan göremezsiniz. Bazı olaylar onun kontrolünde değil. Hassas demek güçsüz demek değil, tam dersi. Biraz destek ve güçle yaptıklarını görüyorsunuz. Bence çok daha iyisini de yapabilir. Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamalı.

"MESAJLAR YAĞDI"



Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlarımdan mesajlar yağdı. Benim sonunda gol atmış olmamdan dolayı mutluydular.