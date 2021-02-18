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Spor

Fabio Borini: Fenerbahçe maçından sonra mesajlar yağdı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan yıldız Fabio Borini, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçında attığı gole değinirken eski takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:26 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:27
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Kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımlarda forma giyen Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini, İtalya basınına açıklamalar yaptı.

İşte Fabio Borini'nin sözleri;

Hakan Çalhanoğlu'nun gelişimi beni şaşırtmadı. Onda yeteneğin olduğu belliydi. Ancak çok hassas bir yapısı var, dışarıdan göremezsiniz. Bazı olaylar onun kontrolünde değil. Hassas demek güçsüz demek değil, tam dersi. Biraz destek ve güçle yaptıklarını görüyorsunuz. Bence çok daha iyisini de yapabilir. Milan, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamalı.

"MESAJLAR YAĞDI"

Fenerbahçe maçından sonra arkadaşlarımdan mesajlar yağdı. Benim sonunda gol atmış olmamdan dolayı mutluydular.

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