Fabio Cannavaro İtalya'nın kanayan yarısına tuz bastı! “Devrim yapacağız”

SkySport'a açıklamalarda bulunan efsane savunma oyuncusu Cannavaro, İtalya futbolunun değişmesi gerektiğini ve yabancı oyunculara kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik direktör, "Yabancı oyunculara Seri A'da oynama fırsatı verdiğimiz takdirde, beş yıl sonra pasaportlarını değiştirmelerini ve İtalya için oynamalarını sağlayabiliriz." dedi. Öte yandan Cannavaro, vergi indirimi uygulanması ile birlikte yabancı futbolcular için daha cazip olunabileceğini belirtti. Cannavaro son olarak, "Göçmen futbolcuların daha fazla şans bularak yetenekli olanların İtalya'nın başarısı için çalışacağını ve bu durumun Seri A kulüpleri içinde bir avantaj oluşturacaktır." İfadelerini kullandı.

SERİE A'DA İTALYAN FUTBOLCU KITLIĞI

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlere göre; Seri A kulüplerinin bünyesinde İtalyan kökenli oyuncu oynatma oranı oldukça düşük seviyede. Yalnızca Monza kulübü %72'lik oranla bünyesinde bulundurduğu İtalyan kökenli oyunculara en fazla süre veren takım konumunda. En az süre veren takım ise %13.07 dakika ortalaması ile Spezia oldu. Ayrıca bu sezon Seri A'da atılan gollerin %74.8'i yabancı oyunculardan geldi. Göçmen futbolcuların Milli takım başarısızlığında hedef olarak gösterildiği birçok senaryo varken; son dünya şampiyonu Fransa'nın bünyesinde birçok göçmen oyuncu bulunuyor.

Star Gazetesi