İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4162
  • EURO
    17,8977
  • ALTIN
    974.019
  • BIST100
    3283.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fabio Cannavaro İtalya'nın kanayan yarısına tuz bastı! “Devrim yapacağız”
Spor

Fabio Cannavaro İtalya'nın kanayan yarısına tuz bastı! “Devrim yapacağız”

İtalya Serie B ekibi Benevento'nun yeni teknik direktörü, Fabio Cannavaro İtalyan futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi23 Eylül 2022 Cuma 17:08 - Güncelleme:
ABONE OL

SkySport'a açıklamalarda bulunan efsane savunma oyuncusu Cannavaro, İtalya futbolunun değişmesi gerektiğini ve yabancı oyunculara kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik direktör, "Yabancı oyunculara Seri A'da oynama fırsatı verdiğimiz takdirde, beş yıl sonra pasaportlarını değiştirmelerini ve İtalya için oynamalarını sağlayabiliriz." dedi. Öte yandan Cannavaro, vergi indirimi uygulanması ile birlikte yabancı futbolcular için daha cazip olunabileceğini belirtti. Cannavaro son olarak, "Göçmen futbolcuların daha fazla şans bularak yetenekli olanların İtalya'nın başarısı için çalışacağını ve bu durumun Seri A kulüpleri içinde bir avantaj oluşturacaktır." İfadelerini kullandı.

SERİE A'DA İTALYAN FUTBOLCU KITLIĞI

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlere göre; Seri A kulüplerinin bünyesinde İtalyan kökenli oyuncu oynatma oranı oldukça düşük seviyede. Yalnızca Monza kulübü %72'lik oranla bünyesinde bulundurduğu İtalyan kökenli oyunculara en fazla süre veren takım konumunda. En az süre veren takım ise %13.07 dakika ortalaması ile Spezia oldu. Ayrıca bu sezon Seri A'da atılan gollerin %74.8'i yabancı oyunculardan geldi. Göçmen futbolcuların Milli takım başarısızlığında hedef olarak gösterildiği birçok senaryo varken; son dünya şampiyonu Fransa'nın bünyesinde birçok göçmen oyuncu bulunuyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.