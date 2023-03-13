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Spor

Fabio Cannavaro'dan Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler

İtalyan futbolunun efsane ismi Fabio Cannavaro, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

13 Mart 2023 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Fabio Cannavaro'dan Kim Min-Jae'ye övgü dolu sözler
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talyan futbolunun efsane stoperlerinden Fabio Cannavaro, Napoli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve iki isim için övgüde bulundu.

49 yaşındaki futbol adamı, Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae için, "Etkileyici bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce Andrea Carnevale onu Udinese'ye götürmek istedi ve bilgi almak için beni aradı. Ona Kim Min Jae'nin güçlü olduğunu söyledim. Spalletti ile konsantre olmayı öğrendi, dikkati asla dağılmıyor ve her zaman ne yapacağını biliyor." açıklamasında bulundu.

Takımın yıldız ismi Khvicha Kvaratskhelia'nın kendisi için bir fenomen olduğunu dile getiren Cannavaro, "Topu almasına izin verirseniz, her şey biter. Ayrıca güçlü olmanın bilincine de sahip. Bugünün futbolunda bir avantajı da var, savunmacılar formasına dokunursa ceza alırlar. Yıllar önce Maradona'ya nasıl davrandıklarına baksanıza!" diye konuştu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, İtalyan ekibinde 33 maçta sahaya çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Napoli'nin bu sezon ligde lider olmasında büyük pay sahiplerinden biri olan Kvaratskhelia ise 28 maçta 13 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

  • Fabio Cannavaro
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