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Spor

Fabio Cannavaro'dan Lautaro Martinez'e övgü

İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez'in Manchester City ve Real Madrid seviyesindeki tek Serie A futbolcusu olduğunu iddia ederek, Arjantinli yıldıza övgüler yağdırdı.

5 Eylül 2024 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Fabio Cannavaro'dan Lautaro Martinez'e övgü
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İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez için flaş bir iddiada bulundu.

Cannavaro, Inter forması giyen yıldız golcü Lautaro Martinez'in Manchester City ve Real Madrid seviyesindeki tek Serie A futbolcusu olduğunu söyledi.

50 yaşındaki efsane yaptığı açıklamada, "Şu anda Manchester City ve Real Madrid'de oynayabilecek seviyede olan tek Serie A futbolcusu Lautaro Martinez!" dedi.

27 yaşındaki Martinez, Inter formasıyla şu ana kadar 284 maça çıktı ve 129 gol, 43 asist yaptı.

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