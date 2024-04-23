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Spor

Fabio Capello: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil

İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı sözler söyledi.

23 Nisan 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Fabio Capello: Ronaldo, Messi'nin seviyesinde değil
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İtalyan teknik adam Fabio Capello, futbol dünyasının yıllardır tartışmalarda bulunduğu Lionel Messi - Cristiano Ronaldo karşılaştırması hakkında konuştu.

İlk olarak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan Capello, "Lamine Yamal iyi ama 'dahi' statüsüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Futbolun dahileri; Pele, Maradona ve Messi'dir." dedi.

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Capello, "Cristiano Ronaldo harika bir oyuncu. Kupalar ve Ballon d'Or'lar kazandı. Ancak Messi'nin seviyesinde değil." sözlerini sarf etti.

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