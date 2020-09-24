24 Eylül 2020 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:25

Fenerbahçe ile adı anılan Braga'nın sol kanat oyuncusu Fabio Martins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı.

27 yaşındaki Portekizli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir gazetede yer alan, kendisinin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili haberi paylaştı. Martins'in bu paylaşımı, sarı lacivertli takıma transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Porto altyapısından yetişen Fabio Martins, 2014 yılından beri Braga'da forma giyiyor. Bu süreçte Paços Ferreira ve Chaves takımlarına kiralanan Martins, geçen sezonu Famalicao'da geçirdi. 27 yaşındaki futbolcunun, Braga ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fabio Martins geçen sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 12 gol atarken, 6 da asist yaptı.