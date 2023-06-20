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Spor

Fabio Silva sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwerhampton'dan devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a kiralık olarak transfer olan yıldız forvet Fabio Silva için yeni bir iddia gündeme geldi. Süper Lig devinin 20 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusu Fabio Silva için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Haziran 2023 Salı 09:21 - Güncelleme:
Fabio Silva sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezonun devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a kiralanan Portekizli yıldız isim Fabio Silva için harekete geçti.

GALATASARAY, FABIO SILVA TRANSFERİNDE YALNIZ DEĞİL

İngiliz basınından Express and Star'ın haberine göre, Süper Lig devi Galatasaray, Portekizli genç yıldız Fabio Silva'yı kadrosuna katmak isterken bu transferde yalnız değil. Habere göre; Hollanda ekibi Ajax, İspanyol ekibi Sevilla ve İtalyan ekipleri Roma ve AC Milan da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren ekipler arasında yer alıyor.

WOLWERHAMPTON'DA DA KALMA İHTİMALİ VAR

Wolwerhampton Teknik Direktörü Julien Lopetegui'nin de yıldız oyuncunun performansını yaz kampında görmek istediği ve takımda kalıp kalmayacağına bundan sonra karar vereceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PSV PERFORMANSI

Yıldız isim Fabio Silva, Ocak ayında transfer olduğu PSV Eindhoven takımında toplamda 19 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız isim bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans göstermeyi başardı.

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