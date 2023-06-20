Fabio Silva sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezonun devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a kiralanan Portekizli yıldız isim Fabio Silva için harekete geçti.

GALATASARAY, FABIO SILVA TRANSFERİNDE YALNIZ DEĞİL



İngiliz basınından Express and Star'ın haberine göre, Süper Lig devi Galatasaray, Portekizli genç yıldız Fabio Silva'yı kadrosuna katmak isterken bu transferde yalnız değil. Habere göre; Hollanda ekibi Ajax, İspanyol ekibi Sevilla ve İtalyan ekipleri Roma ve AC Milan da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren ekipler arasında yer alıyor.

WOLWERHAMPTON'DA DA KALMA İHTİMALİ VAR



Wolwerhampton Teknik Direktörü Julien Lopetegui'nin de yıldız oyuncunun performansını yaz kampında görmek istediği ve takımda kalıp kalmayacağına bundan sonra karar vereceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PSV PERFORMANSI

Yıldız isim Fabio Silva, Ocak ayında transfer olduğu PSV Eindhoven takımında toplamda 19 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız isim bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans göstermeyi başardı.