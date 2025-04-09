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  • Fabio Vieira için geldiler milli yıldızdan etkilendiler! Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası
Spor

Fabio Vieira için geldiler milli yıldızdan etkilendiler! Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası

Sezon başında Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Benfica'nın Porto ile oynadığı maçta Fabio Vieira'yı izlemeye gelen İngiliz devinin gözlemcileri Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Başarılı oyuncunun son dönemdeki performansı İngiliz devinin ilgisini arttırdı. İşte o Premier Lig ekibi...

HABER MERKEZİ9 Nisan 2025 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
Fabio Vieira için geldiler milli yıldızdan etkilendiler! Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz kancası
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Benfica'nın Portekiz Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.

Maça Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan oldukça etkilendi.

TBR Football'da yer alan habere göre, Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

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