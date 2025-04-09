Benfica'nın Portekiz Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.

Maça Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan oldukça etkilendi.

TBR Football'da yer alan habere göre, Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.