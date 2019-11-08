Fabri, yeniden Beşiktaş'a dönmek istiyor

Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında İspanya La Liga takılarından Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanya'da da aradığını bulamadı ve yeniden İstanbul'a dönmek için menajerine talimat verdi.

Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında Beşiktaş'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi.

Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek.

(Sporx)