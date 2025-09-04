Facundo Buonanotte Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Chelsea'nin çiçeği burnunda transferi Facundo Buonanotte kariyer şokunu yaşadı. 3 gün önce Londra ekibine imza atan Arjantinli yıldızın Şampiyonlar Ligi hayalleri şimdilik suya düştü.

Chelsea'nin 1 Eylül'de Brighton'dan kiraladığı Facundo Buonanotte yaptığı açıklamada Maviler'e geliş sebeplerinden birinin de Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtmişti.

FACUNDO, ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU YAPMIŞTI

İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını ifade eden ve heyecanlı olduğunu aktaran Facundo Buonanotte "Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullansa da dün gece aldığı haberle şoka girdi.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıklarken Facundo Buonanotte'ye yer vermedi. UEFA'ya bildirilen listede şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Robert Sanchez, Filip Jorgensen

Defans: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Jorell Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana

Orta saha: Enzo Fernandez, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dario Essugo, Andrey Santos, Moises Caicedo

Forvet: Pedro Neto, Liam Delap, Joao Pedro, Marc Guiu, Estevao, Alejandro Garnacho