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Spor

Fahrudin Omerovic: Beşiktaş, hak ettiği bir galibiyet aldı

Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovi, kupada alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası siyah beyazlıların galibiyeti hak ettiğini belirtti.

28 Şubat 2024 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Fahrudin Omerovic: Beşiktaş, hak ettiği bir galibiyet aldı
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Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyen Fahrudin Omerovic şu açıklamaları yaptı:

"İlk önce Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk devre biraz planladığımız gibi gitti. Beşiktaş'ı durdurmaya çalıştık. Ligdeki maç gibi talihsiz bir gol yedik. Sakatlık problemleri vardı. İkinci devrede son 20 dakika nispeten daha iyiye doğru gittik. Belki 2-1 olsa, son 5-10 dakika farklı bir şey olacaktı. Dengeli bir maç olabilirdi eğer ilk devre berabere bitseydi. Beşiktaş'ı tekrar tebrik ediyorum. Pendikspor maçını düşünerek rotasyona girmek zorundaydık. Bizim ana hedefimiz lig."

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