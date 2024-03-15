İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fahrudin Ömerovic: Bize pahalıya patladı
Spor

Fahrudin Ömerovic: Bize pahalıya patladı

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini aktardı.

AA15 Mart 2024 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Fahrudin Ömerovic: Bize pahalıya patladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, kazandıkları her puanın altın değerinde olduğunu söyledi.

Fahrudin Ömerovic, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımın da iyi oynamaya çalıştığını belirten Ömerovic, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir maç oldu. İlk devre topa biraz daha fazla sahip olduk. Golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz golde şansızlık yaşadık. Son dakikalarda yediğimiz goller bize pahalıya patladı. Daha fazla puan alabilirdik. Takımın ayakta kalması önemli. İlk günden itibaren takımın irade gücü ve savaşması önemli. Futbolda hatalar olur. Uzatmalarda 1-1'den sonra gol bulabilirdik. 1 puan aldığımız için 'Mutluyuz.' diyemem ama yine de 1 puan değerli. Son 3 maçta 5 puan almak iyi. Daha fazla da olabilirdi. İyi oynamak veya kötü oynamak önemli değil. Önemli olan puan almak. Her puan altın değerinde. Geride kalan 8 maçımız var. Umarım yeterli puanı alırız ve sezonu kapatırız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.